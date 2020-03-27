Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Johnson, son 24 saat içerisinde kendisinde koronavirüs belirtileri olduğunu ve yaptırdığı testin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Kendisini evde izole ettiğini söyleyen Johnson, işlerini video-konferans vasıtasıyla yürüteceğini ifade etti.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Johnson ayrıca koronavirüs salgınına karşı gönüllülük esasıyla çalışanlara teşekkür etti.

Sağlık bakanına da bulaştı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Prens Charles pozitif çıkmıştı

Ülkede dün Veliaht Prens Charles'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testi ise negatif çıkmıştı.

Kraliçe, Londra'yı terk etmişti

93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitmişti.