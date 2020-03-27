İngiltere'de Başbakan ve Sağlık Bakanı'na da bulaştı
İngiltere'de koronavirüs krizi giderek büyüyor. Bugün Başbakan Boris Johnson'ın ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un test sonuçları pozitif çıktı.
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Johnson, son 24 saat içerisinde kendisinde koronavirüs belirtileri olduğunu ve yaptırdığı testin pozitif sonuçlandığını belirtti.
Kendisini evde izole ettiğini söyleyen Johnson, işlerini video-konferans vasıtasıyla yürüteceğini ifade etti.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Johnson ayrıca koronavirüs salgınına karşı gönüllülük esasıyla çalışanlara teşekkür etti.
Sağlık bakanına da bulaştı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Prens Charles pozitif çıkmıştı
Ülkede dün Veliaht Prens Charles'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testi ise negatif çıkmıştı.
Kraliçe, Londra'yı terk etmişti
93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitmişti.