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Koronavirüs Kremlin'e sıçradı
[Fotoğraf: AFP]
Rusya'da Başkanlık Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada, bir personele koronavirüs (Covid-19) bulaştığı bildirildi.
Söz konusu açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptı.
Peskov, bir çalışanda Covid-19 tespit edildiğini ancak bu kişinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'le daha önce temasa geçmediğini ifade etti.
Peskov ayrıca, virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.
Rusya'da koronavirüs sebebiyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise bin 36'ya ulaştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 14:14
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