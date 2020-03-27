"Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan ayrılmayın"

"Temizlik imandan gelir. Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın"

"Bulaşıcı hastalığı olanlar, sağlıklı kişilerden uzak dursun"

Hz. Muhammed, 14 asır önce hijyen ve karantinaya ilişkin bu uyarıları yaptı.

Rehber niteliğindeki o öğütler, koronavirüs salgının yayıldığı bu günlerde Amerikan Newsweek dergisinde hatırlatıldı.

Haftalık dergide yer alan makaleyi Rice Üniversitesi akademisyeni Craig Considine kaleme aldı. Considine, sadece dua ile mücadele edilemeyeceğini belirtti ve Hz. Muhammed'in hadislerinden örnekler verdi.

Hz. Peygamber'in, "Önce devenizi bağlayın, sonra Allah'a güvenin" hadisini de hatırlattı, tedavi olmanın önemi de bir başka hadisle vurgulandı.

Makalede, "Hz. Muhammed, 'Tedavi olunuz çünkü yüce Allah yaşlılık haricinde şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır' dedi.

"Belki de en önemlisi, inanç ile mantığı nasıl dengeleyeceğini biliyordu" ifadesine yer verildi.