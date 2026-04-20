İşgalci İsrail, Gazze'de yürüttüğü yıkım ve saldırıların aynısını Lübnan'ın güneyinde tekrarlıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planı kapsamında oluşturulan "sarı hattın" bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de oluşturduğunu ilan etti.

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüreceğini duyuran İsrail ordusu, söz konusu hat çevresinde yıkım ve saldırılarına devam edeceğinin de altını çizdi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Lübnan'ın güney sınırından yer yer yaklaşık 10 kilometre içeriye kadar uzanan bölgeyi çevreleyen bir "sarı hattın" çekildiği ve bunun da Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 10'unun İsrail işgali altında kalması anlamına geldiğine işaret edildi.

İşgali altında sürgün emirleriyle boşaltılan 55 köy ve belde bulunduğunu açıklayan İsrail ordusu, söz konusu köy ve beldeleri yıkmaya devam edeceğini ve sivillerin geri dönüşüne izin vermeyeceğini vurguluyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen Lübnan’ın güneyinde de Gazze Şeridi'ndekine benzer bir tablonun ortaya çıktığı görülüyor.

İsrail, ateşkes ve Trump’ın "yasağına" rağmen saldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail'e Lübnan'a saldırmayı "yasakladığını" duyurmasına ve ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor.

Ateşkese rağmen Beit Lif, Kantara ve Toul bölgelerinde topçu atışları yaptığı basına yansırken, İsrail ordusu cumartesi günü "sarı hat" olarak tanımladığı bölgeye yaklaşan kişilere yönelik hava ve kara saldırıları düzenlediğini doğruladı.

İsrail, hedef aldığı şahısların Hizbullah mensubu olduğunu savunurken, vurulan kişilerin evlerine dönmeye çalışan siviller olduğu iddiası basına yansıyor.

İsrail, Gazze'deki yıkımı Lübnan'ın güneyinde tekrarlıyor

Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi'nin raporuna göre, İsrail güçleri 2 Mart’tan bu yana güney Lübnan'da günde ortalama bin konutu yıkarak bazı köyleri tümüyle haritadan sildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan’ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını işaret ediyordu.

Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53'ünü İsrail işgali altında bırakan sarı hatta yaklaştığı iddiasıyla 10 Ekim’de uygulamaya konan ateşkesten bu yana 220'den fazla Filistinli İsrail saldırılarının hedefi olarak yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, İsrail’in sarı hat ve çevresinde Filistinlilere yönelik sistematik saldırılarının cezasız kaldığını ve kesintisiz sürdüğüne işaret ediyor.