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Türkiye
AA 04.06.2026 20:14

Ankara'da çocuklara özel "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında yarın Ankara'da çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Ankara'da çocuklara özel "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri düzenlenecek
[Fotopraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık öncülüğünde 5-7 Haziran'da Saraçoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar için çeşitli programlar yer alacak.

Yarın başlayacak etkinliklerde üç gün boyunca atölye çalışmaları, şişme oyun alanları ve sahne etkinlikleri yer alacak.

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Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çocuk Çocuk Etkinlikleri
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