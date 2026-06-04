Türkiye
AA
04.06.2026 20:14
Ankara'da çocuklara özel "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri düzenlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında yarın Ankara'da çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.
[Fotopraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Arşiv)]
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık öncülüğünde 5-7 Haziran'da Saraçoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar için çeşitli programlar yer alacak.
Yarın başlayacak etkinliklerde üç gün boyunca atölye çalışmaları, şişme oyun alanları ve sahne etkinlikleri yer alacak.