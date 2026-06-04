Türk Kızılay bu yıl 3,1 milyon ünite kan bağışı toplamayı hedefliyor

"Oktay Kaynarca Kan Alma Birimi"nin açılışı dolayısıyla Malatya'ya gelen Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, Türk Kızılay olarak önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Herkesin günün birinde kendisi ya da sevdikleri için kana ihtiyaç duyabileceğini dile getiren Yılmaz, Türk Kızılayın sürekli kan bağışı toplama ağını genişlettiğini belirtti.

"Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır"

Türk Kızılay olarak "Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi"nde çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hastanelerin ihtiyaçlarını zamanında gereğince karşılamanın çabasını veriyoruz. 2025 senesini rekor bağışla, 3 milyonu geçerek gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl 3 milyon 100 bin ünite gibi bir hedefimiz var ve gerçekleştirebileceğimizi görebiliyoruz. Bizim sürekli tekrarladığımız bir konu var. Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kanın belli dönemlerde bağışı azalıyor. Hangi dönemler? Kışın, ramazan dönemleri ve yaz tatiller. Yaz tatili başlangıcındayız. Yeniden kan bağışının önemini hatırlatmak önemli. 'Kan acil değil sürekli ihtiyaç' demek son derece önemli."

Bir ünite kan 3 kişiye can oluyor

Yılmaz, Oktay Kaynarca'nın "Kahramanım Sensin" kampanya filminin, bağış açısından önemli konulara değindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kahramanlık aranan bir şey. Deprem oluyor, bir arama kurtarma ekibi bir kız çocuğunu o depremin altından, binanın içinden çıkardığı zaman nasıl alkışladığımızı hepimiz biliriz. Bir tane canı kurtarmak o kadar önemlidir ki. Bir ünite kan bağışı yaptığınız zaman 3 canı kurtarmış oluyorsunuz. Belki o kurtardığınız canı görmüyorsunuz ama bunu göz önüne getirmekle alakalı bir film aslında. Kaza yapmış bir arabadan, patlamak üzere olan bir arabadan bir aileyi kurtaran kahraman... Aslında bu kadar çok uğraşmanıza gerek yok. Kan verdiğiniz zaman, 3 kişiyi de kan vererek kurtarabiliyorsunuz mesajıyla biten bir film."

Türk milletinin kan bağışı konusunda önemli işlere imza attığını dile getiren Yılmaz, "Çok kıymetli bir milletin mensubu olduğumuz için, bu kadar gönüllü dayanışması yüksek bir milletin mensubu olduğumuz için şanslıyız." dedi.