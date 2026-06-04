Okul duvarına sprey boyayla yazı yazdı, 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Çarşamba Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının duvarına sprey boyayla, "Hadi uyu kardeş o başkasının artık. Seni çok seviyorum. Lütfen barışalım. Bir gün bana tercih ettiğin herkes seni terk edecek, o gün beni hatırla." yazısı bulunduğunun görülmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Olayla ilgili emniyet ekiplerince okuldan mezun olan Y.S.D. (19) gözaltına alındı. Y.S.D, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, okul müdürünün okul binasının duvarlarına zarar veren Y.S.D'den şikayetçi olduğu belirtildi.

Dosya kapsamındaki mevcut zarar tespit tutanağına göre okul binasının duvarında 9 bin liralık zarar oluştuğu kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, şüphelinin ikrar içerikli savunması, zarar tespit tutanağı ve tüm soruşturma dosyası bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin "kamu malına zarar verme" suçunu işlediği yönünde kamu davası açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

İddianamede, Y.S.D'nin beyanında, kız arkadaşından ayrıldığı için duvara yazıyı yazdığını belirterek, suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.