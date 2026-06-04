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Türkiye
İHA 04.06.2026 10:43

Asfaltlanmayan sokağın tozundan rahatsız olan mahalleli yola halı serdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, altyapı çalışmalarının ardından asfaltlanmadığı belirtilen yoldan kalkan tozdan rahatsız olan mahalle sakinleri, tozun havaya kalkmasını önlemek amacıyla sokağa halı serdi.

Asfaltlanmayan sokağın tozundan rahatsız olan mahalleli yola halı serdi

Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokaklarının aylardır asfaltlanmadığını ileri sürdü. Sıcak havalarla birlikte yoldan kalkan yoğun toz nedeniyle ev ve iş yerlerinin sürekli kirlendiğini belirten mahalleli, duruma tepki göstermek ve tozu engellemek için sokağın çeşitli noktalarına evlerindeki eski halıları serdi.

"Yolumuzun yapılmasını istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Gülşen Göker, aylardır aynı sorunla mücadele ettiklerini dile getirerek, "Mobilyacının mobilyası tozdan görünmüyor. Toz kalkmasın diye sokağa halı serildi. Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz." dedi.

Binnaz Cömertpay da yoldan kalkan tozun evlerin içine kadar girdiğini belirterek, mahalle halkı olarak ortak taleplerinin yolun asfaltlanması olduğunu söyledi.

"Müşteri gelmiyor, esnaf satış yapamıyor"

Mahalle esnafından Aşkın İşgüdar ise toz nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini savunarak şunları kaydetti:

"Bir boru döşüyorlar ama üzerini kapatan yok. Tozdan esnaf çalışamıyor. Toz olduğunda müşteri gelmiyor, esnaf malını satamıyor. Çocuğumu okuldan getirirken ağzını yüzünü kapatmak zorunda kalıyorum. Bu sadece bir sokakta değil, ara sokakların birçoğunda aynı sorun var."

Sokağın çeşitli noktalarının halılarla kaplandığı mahallede vatandaşlar, Seyhan Belediyesinden yolun bir an önce yapılmasını bekliyor.

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