Yeğenlerini markette darp eden dayı, yengeye 10'ar yıl hapis cezası

Gaziantep 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, mağdur çocuklar H. (16) ve D. (14), sanıklar Abdo Y. (dayı), Feride Y. (yenge) ve Gülperi K. (kuzen) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Mağdur çocukların ailesi ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu birlikte işlediklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

İndirim ve erteleme uygulanmadı

Mahkeme heyeti; dayı Abdo Y, yenge Feride Y. ve kuzen Gülperi K'nin, yeğenleri D. ve H'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmetti. Sanıklar, her bir çocuk için 5'er yıl olmak üzere, ayrı ayrı toplam 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi ve adli para cezasına çevrilmesi taleplerini ise reddetti.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıkların mağdur H'ye yönelik "kasten yaralama", sanık Gülperi K'nin ise ayrıca "tehdit" suçundan açılan davalarından, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Karşılıklı davada çocuklara para cezası

Dosya kapsamında, çocuklar D. ve H. hakkında kuzenleri Gülperi K'ye yönelik "basit yaralama" suçundan açılan birleşen davada ise D'ye 1650 lira, H'ye ise 2 bin 250 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, her iki çocuk hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 3 yıl denetim süresi uygulanmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde 12 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda, alışveriş için bir zincir markete giren H. ve D. isimli kız kardeşler, aralarında ailevi husumet bulunan dayıları Abdo Y, yengeleri Feride Y. ve kuzenleri Gülperi K. tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırılmıştı.

Kız çocuklarının vazo, tekme ve yumruklarla darp edilme anları marketin güvenlik kameralarına yansımış, olay sonrası hastaneye kaldırılan iki yeğen 2 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.