Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.06.2026 10:24

Yeğenlerini markette darp eden dayı, yengeye 10'ar yıl hapis cezası

Gaziantep'te, geçen yıl bir markette iki yeğenini darp eden dayı, yenge ve kuzenin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Yeğenlerini markette darp eden dayı, yengeye 10'ar yıl hapis cezası

Gaziantep 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, mağdur çocuklar H. (16) ve D. (14), sanıklar Abdo Y. (dayı), Feride Y. (yenge) ve Gülperi K. (kuzen) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Mağdur çocukların ailesi ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu birlikte işlediklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

İndirim ve erteleme uygulanmadı

Mahkeme heyeti; dayı Abdo Y, yenge Feride Y. ve kuzen Gülperi K'nin, yeğenleri D. ve H'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmetti. Sanıklar, her bir çocuk için 5'er yıl olmak üzere, ayrı ayrı toplam 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi ve adli para cezasına çevrilmesi taleplerini ise reddetti.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıkların mağdur H'ye yönelik "kasten yaralama", sanık Gülperi K'nin ise ayrıca "tehdit" suçundan açılan davalarından, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Karşılıklı davada çocuklara para cezası

Dosya kapsamında, çocuklar D. ve H. hakkında kuzenleri Gülperi K'ye yönelik "basit yaralama" suçundan açılan birleşen davada ise D'ye 1650 lira, H'ye ise 2 bin 250 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, her iki çocuk hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 3 yıl denetim süresi uygulanmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde 12 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda, alışveriş için bir zincir markete giren H. ve D. isimli kız kardeşler, aralarında ailevi husumet bulunan dayıları Abdo Y, yengeleri Feride Y. ve kuzenleri Gülperi K. tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırılmıştı.

Kız çocuklarının vazo, tekme ve yumruklarla darp edilme anları marketin güvenlik kameralarına yansımış, olay sonrası hastaneye kaldırılan iki yeğen 2 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Mersin'deki şüpheli ev yangınından çifte cinayet çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Trump'ın, İran saldırılarında ABD askerlerinin ölmesi halinde ateşkesi sona erdirebileceği iddiası
10:29
ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme
10:28
Yurt dışından elde edilen kazançlara vergi istisnası
10:25
Sabiha Gökçen'den 2026'ya güçlü başlangıç
10:23
Kuzey Kore lideri, nükleer malzeme üretim kapasitesinin iki katından fazla arttığını açıkladı
10:07
BIST 100 endeksi güne 14.061,77 puandan başladı
Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi
Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ