Kardeşinin hayatını kurtardı, kalp krizine yenik düştü

Alınan bilgiye göre, Osman Bektaş Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle kahvaltı yapan Şeyma Tutaş (23) aniden nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale ederek dilinin boğazına kaçmasını engelledi ve nefes almasını sağladı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şeyma Tutaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kardeşini ambulansa bindirdikten sonra rahatsızlandı

Kardeşinin hastaneye sevk edilmesinin ardından eve dönen Ömer Tutaş, aniden rahatsızlandı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tutaş'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden Ömer Tutaş için Palandöken ilçesindeki Hacı Osman Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir çocuğu yoğun bakımda tedavi gören, diğerini ise kaybetmenin acısını yaşayan Erzurum'un yerel sanatçılarından baba Hüseyin Tutaş, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Tutaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Aynı gün için hastane randevusu vardı

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Ömer Tutaş'ın, yakın arkadaşlarının ısrarı üzerine olay günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

Tutaş'ın arkadaşı Tarık Çelik, arkadaşının bir süredir sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Arkadaşları olarak durumunu fark etmiş ve kendisi için aynı gün saat 15.00'e randevu aldırmıştık. Ancak muayene saatine gidemeden bu acı olay yaşandı ve arkadaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Şeyma Tutaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.