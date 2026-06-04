"Hastaya Kan, Ormana Can" projesiyle 4,7 milyon fidan toprakla buluştu

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığının gönüllü kan bağışını teşvik etmek ve ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlattığı, "Hastaya Kan, Ormana Can" projesiyle her bir ünite kan bağışı için bağışçı adına üç fidan toprakla buluşuyor.

Bu kapsamda geçen yıl 23 Haziran ile 31 Aralık tarihleri arasında Türk Kızılaya gönüllü kan bağışında bulunan 1 milyon 579 bin 400 bağışçı adına toplam 4 milyon 738 bin 200 fidan dikildi.

Yangınlardan zarar gören 10 ilde dikim çalışmaları yapıldı

Dikim çalışmaları Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Mersin, İzmir, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Uşak olmak üzere 10 ilde, öncelikli olarak yangınlardan zarar görmüş alanlarda gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü, gönüllü kan bağışçılarına özel teşekkür sertifikası gönderiyor ve adlarına dikilen fidanlar hakkında bilgi sağlıyor.

Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014-2019 yılları arasında hayata geçirdikleri işbirliği kapsamında toplam 9 milyon 744 bin 347 fidanın toprakla buluşmasını sağlamıştı.