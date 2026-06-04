Ters yöne giren yaşlı sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize istikametinden Artvin yönüne gitmekte olan Murat Uygun (42) idaresindeki hafif ticari araç, karşı şeritten ters yöne girdiği belirtilen Mevlut Hatinoğlu (72) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aynı istikamette seyir halinde olan Osman S. idaresindeki kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ters yöne giren otomobilin sürücüsü Mevlut Hatinoğlu ile yanında bulunan eşi Makbule Hatinoğlu'nun (72) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Havva Hatinoğlu (58) ile diğer araçlardaki Mehmet Uygun ve Ayşen Uygun (73), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Hatinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.