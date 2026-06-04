Çok Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.06.2026 16:14

Ters yöne giren yaşlı sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, ters yöne giren otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araç ve kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ters yöne giren yaşlı sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize istikametinden Artvin yönüne gitmekte olan Murat Uygun (42) idaresindeki hafif ticari araç, karşı şeritten ters yöne girdiği belirtilen Mevlut Hatinoğlu (72) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aynı istikamette seyir halinde olan Osman S. idaresindeki kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ters yöne giren otomobilin sürücüsü Mevlut Hatinoğlu ile yanında bulunan eşi Makbule Hatinoğlu'nun (72) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Havva Hatinoğlu (58) ile diğer araçlardaki Mehmet Uygun ve Ayşen Uygun (73), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Hatinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER
Rize Trafik Kazası
Sıradaki Haber
"Hastaya Kan, Ormana Can" projesiyle 4,7 milyon fidan toprakla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:53
Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 7A için kollarımızı sıvadık
15:53
Bakan Şimşek: İslami finansta ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz
15:44
Hobi bahçeleri için yeni model yolda
15:41
Avrupa Parlamentosu Google yerine Fransız arama motoru Qwant'a geçiyor
15:37
3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi devam ediyor
İsrail saldırısında bir kolunu ve bacağını kaybeden Semir Zakkut, protezlerle hayata tutunuyor
İsrail saldırısında bir kolunu ve bacağını kaybeden Semir Zakkut, protezlerle hayata tutunuyor
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ