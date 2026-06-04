Everest'te bir ilk: Öldü sanılan rehber altı gün sonra sürünerek geri döndü

Dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı, bu yıl dağcılık tarihinin en sıra dışı hayatta kalma mücadelelerinden birine sahne oldu. Zirve tırmanışını tamamladıktan sonra inişe geçen ve yaklaşık 7 bin 500 metre yükseklikteki 3. kamp yakınlarında izini kaybettiren 52 yaşındaki deneyimli dağ rehberi Dawa Sherpa’dan altı gün boyunca haber alınamadı.

Oksijen seviyesinin insan yaşamı için yetersiz olduğu bu aşırı yükseklikte, dondurucu soğuklar altında bu kadar uzun süre tek başına kalan Sherpa'nın öldüğüne kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta o kadar ki, rehberin eşi ruhu için son vazife dualarını etmiş, tırmanış grubundaki yabancı dağcılar sosyal medyada onun için taziye videoları paylaşmaya başlamıştı. Ancak perşembe günü bölgede temizlik yapan bir dağ ekibi, Khumbu Buz Çağlayanı yakınlarında ana kampa doğru yavaşça aşağı kayarak ilerleyen bir karaltı fark etti. Yaklaştıklarında bu kişinin, öldü sanılan Dawa Sherpa olduğu anlaşıldı.

Everest tarihinde bir ilk: Gerçek bir kendi kendini kurtarma öyküsü

Arama kurtarma çalışmalarını koordine eden ekibin lideri Pemba Sherpa, yaşananları "büyük bir mucize" olarak nitelendirdi. Everest tarihinde daha önce hiç kimsenin bu kadar yüksek bir irtifada, altı gün boyunca tek başına ve hiçbir yardım almadan hayatta kalmayı başaramadığını belirten yetkili, rehberin muhtemelen dağdaki terk edilmiş çadır sığınaklarını kullanarak kendisini dondurucu rüzgarlardan koruduğunu ifade etti.

Ellerinde ciddi donmalar meydana gelen ancak bunun dışında genel sağlık durumu iyi olan deneyimli dağcı, kurtarıldıktan hemen sonra helikopterle Katmandu'daki hastaneye nakledildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sherpa'nın bilincinin açık olduğu, etrafındakileri tanıdığı ve konuşabildiği bildirildi.

11 günlük ölümcül zirve yarışı

Bu sezon binin üzerinde dağcının zirveye ulaşmasıyla tarihin en yoğun dönemini yaşayan Everest, aynı zamanda zorlu hava şartları nedeniyle ölümcül tuzaklara sahne oldu. Normal şartlarda beş gün sürmesi planlanan ancak çetin hava koşulları yüzünden 11 güne uzayan zirve yürüyüşü, dağcıların ve rehberlerin enerjisini tamamen tüketti.

Dawa Sherpa ile birlikte aşağı inen eski bir İngiliz Kraliyet Piyadesi, Sherpa'nın en son en yüksek kamp yeri olan 4. Kamp yakınlarında sırt çantasıyla biraz dinlenmek için oturduğunu, kendisine iyi olduğunu söyleyerek yola devam etmesini istediğini aktardı. Gruptaki diğer bitkin dağcılara yardım etmek için önden ilerleyen ekip, Sherpa'nın arkadan kendilerine yetişememesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Bu yıl şu ana kadar üçü yerel rehber olmak üzere toplam beş kişinin hayatını kaybettiği Everest'te, Dawa Sherpa'nın kendi çabasıyla dağdan inmeyi başarması dağcılık camiasında asrın kurtuluşu olarak yorumlanıyor.