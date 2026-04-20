İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 50'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik ve yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri El Halil ile kentin yakınlarındaki Yatta beldesine baskınlar düzenledi.

Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu ayrıca Beyt Umar beldesine de baskın düzenledi.

Belde sakini aktivist Muhammed Avad, İsrail güçlerinin çok sayıda evi bastığını; evlerde arama yaptığını ve eşyaları tahrip ettiğini söyledi.

Avad, baskınlar sırasında aralarında serbest bırakılan Filistinlilerin de yer aldığı 40 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

İsrail güçleri, El Halil kentinin, belde, köy ve mülteci kamplarının girişlerine askeri kontrol noktaları kurdu, bazı ana ve tali yolları beton, demir ve toprak bariyerlerle trafiğe kapattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının aktardığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1150 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.