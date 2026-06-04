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Gündem
TRT Haber 04.06.2026 18:01

Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yasa dışı yerleşim kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı.

Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yasa dışı yerleşim kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetlerini genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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