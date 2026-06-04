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Gündem
AA 04.06.2026 17:51

Türkiye ile Nijer arasında ortak anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin huzurunda iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ile Nijer arasında ortak anlaşmalar imzalandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü"ne Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imza attı.

"Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou imzaladı.

"Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol"e Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Albay Dr. Garba Hakimi imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijer Cumhuriyeti Ulusal Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"nı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imzaladı.

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Nijer Recep Tayyip Erdoğan Erol Özvar Ömer Bolat Kemal Memişoğlu Yaşar Güler
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