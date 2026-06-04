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Gündem
AA 04.06.2026 16:59

İletişim Başkanı Duran: Türkiye Gazze'de kalıcı barış için güçlü duruşunu sürdürüyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve Gazze'de kalıcı barışın tesisi için güçlü duruşunu sürdürmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye Gazze'de kalıcı barış için güçlü duruşunu sürdürüyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Çatışma Mağduru Masum Çocuklar Günü'nde, başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların ortasında yaşam mücadelesi veren milyonlarca çocuğun yaşadığı acılara dikkat çektiklerini belirtti.

Gazze'de çocukların bombardıman, açlık, zorunlu göç ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmanın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Çocukların hedef haline geldiği bu trajedinin sona ermesi, uluslararası toplumun vicdani ve hukuki sorumluluğudur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve Gazze'de kalıcı barışın tesisi için güçlü duruşunu sürdürmektedir. Bu vesileyle hayatını kaybeden çocukları rahmetle anıyor, tüm çocukların güven, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir dünya temenni ediyorum."

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