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Gündem
AA 04.06.2026 17:37

TOKİ'den 64 ilde açık satış kampanyası: İşte örnek daire görüntüleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara'da hazırlanan örnek daire görüntülendi.

Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.

Bu kapsamda, Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntülendi.

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

Bakan Kurum: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz
Bakan Kurum: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

TOKİ'den 64 ilde açık satış kampanyası: İşte örnek daire görüntüleri

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Murat Kurum TOKİ
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