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TRT Haber 04.06.2026 18:44

İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye-Nijer ilişkilerine dair açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijer ile ilişkilerin iş birliğinde de somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini belirterek "Savunma, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda ele alınan başlıklar, iki ülke arasındaki ortaklığın giderek daha stratejik bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye-Nijer ilişkilerine dair açıklama

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani ile gerçekleştirdiği görüşmelerin, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından önem taşıdığını belirtti.

Son yıllarda karşılıklı güven, samimiyet ve ortak kalkınma anlayışı temelinde gelişen ilişkilerin, Nijer ile iş birliğinde de somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini aktaran Duran, "Savunma, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda ele alınan başlıklar, iki ülke arasındaki ortaklığın giderek daha stratejik bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. İmzalanan anlaşmalar ve ortaya konulan ortak irade, ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Duran, Türkiye’nin Nijer’e yönelik desteğinin eğitimden sağlığa, kalkınmadan insani yardımlara kadar geniş bir alana yayılmasının, ilişkilerin en güçlü yönlerinden birini oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, Türkiye’nin dost ve kardeş Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkilerde benimsediği karşılıklı fayda ve ortak kalkınma anlayışının sahadaki yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Afrika politikası, kıta ülkeleriyle kurulan dostluk ve iş birliği köprülerini güçlendirmeye devam edecektir. Bu anlamlı ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sunmasını temenni ediyorum."

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Burhanettin Duran Nijer
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