G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi koronavirüs gündemiyle toplandı. Zirve video konferans yönetmiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak ettiği zirve 2 saat 15 dakika sürdü.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları zirveye ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı. pic.twitter.com/iRf8vHDrqO — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 26, 2020

G20 Zirvesi ortak bildirisinde alınan kararlar şöyle:

-İhtiyacı olan tüm ülkelere yardım edilecek ve toplum sağlığı ve mali tedbirler konusunda koordinasyon sağlanacak.

-Salgını kontrol altına almak için gerekli tüm sağlık tedbirleri alınacak ve yeterli finansman aranacak.

-G20 ülkeleri koronavirüs salgınıyla baş etmek için ne gerekiyorsa yapacak.

-G20 liderleri küresel ekonomiye 5 trilyon dolar aktarmak için kendi ekonomilerini korumak üzere çeşitli tedbirler alacak.

Hangi ülkeler var

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.