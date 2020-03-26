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CHP'li başkanın mazbatası iptal edildi
YSK, Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti.
YSK, CHP'li Aydar’ın iki ayrı suçtan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasının bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmetti. Aydar’ın yerine gelecek isim Ceyhan Belediye Meclis’inde yapılacak seçimle belirlenecek.
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Etiketler: mazbata kadir aydar CHPSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:37
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