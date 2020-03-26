Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan taziyeSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:34
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