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Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta video konferansla düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söylemişti.
Etiketler: çavuşoğlu nato StoltenbergSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:55
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