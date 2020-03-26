Gürsü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, İstiklal Mahallesi'ndeki İ.A.'ya ait bir depoda sahte dezenfektan üretildiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

İmalathaneye çevrilen ve ruhsatsız dezenfektan üretimi yapıldığı belirlenen depoda piyasa değeri 1 milyon lira olduğu öğrenilen satışa hazır halde 20 ton sahte dezenfektan, boş bidonlar ve dezenfektan yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.