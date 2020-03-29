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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun görüşmesinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
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