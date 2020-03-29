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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.
İletişim Başkanı Altun, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..."
Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2020
Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın.
Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun... pic.twitter.com/t6d1ZAbEs5
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