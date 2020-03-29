Haber Giriş: Kaynak: AA
THY'den yolculara uyarı: 4 saat önceden gelin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bilet işlemleri için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelinmesi çağrısını yaptı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlara yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosunu paylaştı.
İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak TÜM seferlere ait TARİFE TABLOSU ektedir.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 29, 2020
Bu seferlere sadece SEYAHAT BELGESİNE SAHİP olan yolcularımız bilet alabilmektedirler.
Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 SAAT ÖNCEDEN geliniz. pic.twitter.com/GAVWaqL04O
Bu seferler için sadece seyahat belgesine sahip olan yolcuların bilet alabileceğini aktaran Ekşi, "Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: uçuş uçak THY koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:23
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