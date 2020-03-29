Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlara yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosunu paylaştı.

İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak TÜM seferlere ait TARİFE TABLOSU ektedir.



Bu seferlere sadece SEYAHAT BELGESİNE SAHİP olan yolcularımız bilet alabilmektedirler.



Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 SAAT ÖNCEDEN geliniz. pic.twitter.com/GAVWaqL04O — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 29, 2020

Bu seferler için sadece seyahat belgesine sahip olan yolcuların bilet alabileceğini aktaran Ekşi, "Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz." ifadelerini kullandı.