İspanya’daki Müslüman cemiyetlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı, "salgınla mücadele edenlere destek" çağrısı karşılık buldu.

Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerde bulunan Müslümanlar her cuma saat 19:30'da balkon, teras veya pencerelere çıkarak, koronavirüsle mücadelede yoğun olarak çalışanlara destek olmak için ezan okuyor.

Etkinliği düzenleyenler, Granada'da 500 yıl sonra ilk kez ezan sesinin yankılandığını belirtti.

Müslümanlar, mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" dikkat çekerek "birlik" vurgusu yapıyor. Müslümanlar, evlerinin terası ya da balkonundan ezan okuyarak "evde kalın" tavsiyesine de uyuyor.