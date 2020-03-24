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Tayland'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
[Tayland'ın başkenti Bangkok | Fotoğraf: AFP]
Tayland'da koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık kabine toplantısında, ülkede bugünden itibaren 1 aylık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.
OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.
Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulundu.
Tayland'da Covid-19 salgınında 4 kişi yaşamını yitirdi, 827 kişide virüs tespit edildi.
Etiketler: Tayland koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:17
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