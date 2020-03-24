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Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Gazne Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmed Han Siret, basına yaptığı açıklamada, Deh Yak ilçesinin Huşk bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 4'ü polis 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Siret, Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Gazne deh yak bombalı saldırıSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:42
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