Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve İran'dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Motegi, Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alınması uygulamasının da mart sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu Avrupa ülkelerine yaptığı seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardığını hatırlatan Motegi, "Özel koşullar dışında, herhangi bir istisna olmayacak." ifadesini kullandı.