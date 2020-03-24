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Japonya'dan Covid-19 nedeniyle 19 ülkeye seyahat yasağı
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve İran'dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.
Motegi, Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alınması uygulamasının da mart sonuna kadar uzatıldığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığının söz konusu Avrupa ülkelerine yaptığı seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardığını hatırlatan Motegi, "Özel koşullar dışında, herhangi bir istisna olmayacak." ifadesini kullandı.
Etiketler: seyahat yasağı kovid-19 koronavirüs Japonya iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:33
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