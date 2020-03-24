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Koronavirüs havaalanlarında park krizi yarattı
Koronavirüs pandemisi nedeniyle havaalanlarında daha önce benzeri görülmemiş bir sorunla karşı karşıya kalındı. Binlerce boş uçak için park yeri bulunamadı, pistler dahi park alanına dönüştü.
Koronavirüs karantinası nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından uçaklar yerde kaldı.
Taksi yolları, bakım hangarları, hatta pistler uçaklara kaldı.
ABD'deki Tulsa Uluslararası Havaalanı 2 bin 500'den fazla uçak için dev bir park alanına dönüştü.
Qantas ve Singapur havayolları gibi uçakların uçuş programlarına son vermesinin ardından önümüzdeki haftalarda havaalanlarının daha kalabalık olması bekleniyor.
Etiketler: Park koronavirüs havaalanıSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:27
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