Koronavirüs karantinası nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından uçaklar yerde kaldı.

Taksi yolları, bakım hangarları, hatta pistler uçaklara kaldı.

ABD'deki Tulsa Uluslararası Havaalanı 2 bin 500'den fazla uçak için dev bir park alanına dönüştü.

Qantas ve Singapur havayolları gibi uçakların uçuş programlarına son vermesinin ardından önümüzdeki haftalarda havaalanlarının daha kalabalık olması bekleniyor.