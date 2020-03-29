Haber Giriş: Kaynak: AA
TBMM'de görevli doktorun COVID-19 testi negatif çıktı
Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Doktora son 14 günde muayene olanların tedbir amaçlı kendilerini izole etmeleri istendi.
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: tbmm covid 19 koronavirüsSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 23:54
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