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Sağlık Bakanı Koca'dan teşekkür videosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında, tedbirlere uyarak evde kalan vatandaşlara, paylaştığı video ile teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler sonucunda, şehirlerin meydanlarının boş olduğu görüntüleri paylaşarak dışarı çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti.
Bakan Koca paylaşımında, "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim." ifadelerine yer verdi.
Sağ ol Türkiye.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim. pic.twitter.com/pdD4CC0IPB
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