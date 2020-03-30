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İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da COVID-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti.
Avrupa'nın merkezi haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı giderek artıyor.
Koronavirüs nedeniyle dünyada en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti.
Etiketler: vaka sayısı son dakika koronavirüs İtalya covid-19 can kaybıSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:38
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