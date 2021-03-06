Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, bugün yeniden sokağa çıktı. Risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller bugün, düşük riskli ve orta riskli iller ise hem hem bugün hem de yarın 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

TÜRKİYE KONTROLLÜ NORMALLEŞME RİSK HARİTASI için tıklayınız...

Uzun bir aradan sonra erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar, işlerine gitti, bazıları ise alışveriş yaptı.

Ankara, İstanbul ve İzmir

Üç büyükşehir, Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam ediyor, orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalktı.

İllerin Covid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Covid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalktı. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek.

Restoran ve kafeler

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde sabah 07.00 itibarıyla yüzde 50 kapasite ile kapılarını açtı.