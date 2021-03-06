Koronavirüsle mücadele, kontrollü normalleşme döneminde de aralıksız devam edecek.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeyle, dinamik denetim sürecinde haftalık “tematik denetim planı” hazırlanacak ve uygulanacak.

Genelgeye göre haftalık tematik denetim bugün itibariyle başlıyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Denetimin ilk gününde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlenecek.

Denetimlerin günleri belirlendi

Yarın otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri denetlenecek. Denetimler yeni haftada da devam edecek.

Pazartesi günü şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları okul servisleri dâhil, havalimanı, gar, otogar gibi yerler denetlenecek.

Salı günü berber, kuaför, güzellik merkezleri, hamam, sauna, masaj salonları kontrol edilecek.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

10 Mart Çarşamba günü ise internet kafe, düğün ve nikah salonları, lunapark, tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri denetlenecek.

Perşembe günü sıra cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimine gelecek.

Halı saha, spor tesisleri ile cami ve mescitler denetim yapılacak mekanlar arasında.

12 Mart Cuma günü de alışveriş merkezleri, market, bakkal, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler, pazar yerleri denetimden geçecek.