Darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin yeniden görülen dava karara bağlandı.

İlk dava, Yargıtay tarafından 18 sanık yönünden bozulmuştu.

İstanbul'da görülen davada mahkeme heyeti, 4 sanığı on beşer yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

3 sanığa da, on iki yıl altışar ay hapis cezasına mahkum ederek tahliyelerine karar verdi.

Ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen 6 sanık ise tahliye edildi.

Heyet, 5 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verirken, 5 kişiden 3'ünün tahliyesini, 2'sinin ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.