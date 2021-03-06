Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal Köprüsü davasında karar
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin davada, 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası verildi.
Darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin yeniden görülen dava karara bağlandı.
İlk dava, Yargıtay tarafından 18 sanık yönünden bozulmuştu.
İstanbul'da görülen davada mahkeme heyeti, 4 sanığı on beşer yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
3 sanığa da, on iki yıl altışar ay hapis cezasına mahkum ederek tahliyelerine karar verdi.
Ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen 6 sanık ise tahliye edildi.
Heyet, 5 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verirken, 5 kişiden 3'ünün tahliyesini, 2'sinin ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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