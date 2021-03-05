Afyonkarahisar merkezli Yalova, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına aldığı 27 şüpheliden dün, işlemleri önce tamamlanan 2 zanlının adliye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Bugün de 25 zanlı, geniş güvenlik önlemlerince hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle adliyeye getirildi. Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 zanlı ise serbest bırakıldı.