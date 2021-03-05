Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Organize suç örgütüne yönelik ikinci operasyonda 15 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 15'i tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli Yalova, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına aldığı 27 şüpheliden dün, işlemleri önce tamamlanan 2 zanlının adliye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.
Bugün de 25 zanlı, geniş güvenlik önlemlerince hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle adliyeye getirildi. Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 zanlı ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Suç Örgütü
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