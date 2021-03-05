Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Y.B. adlı kadın Samsun'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Y.B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.