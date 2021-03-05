Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehitlere hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadının serbest kalmasına itiraz
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan kadın için adli kontrol şartıyla serbest kalması kararı verildi. Verilen karara Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.
Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Y.B. adlı kadın Samsun'da polis ekiplerince gözaltına alındı.
İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Y.B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.
Etiketler: Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz