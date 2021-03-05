Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olarak silahlı eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.K, A.Ş., A.Ş. ve ismi açıklanmayan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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