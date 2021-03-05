Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki liman deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’de Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde deniz suyunun çekilmesiyle limanın bir bölümü görünür hale geldi.
Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin yakınındaki denizde çekilme oldu. Suların çekilmesiyle antik kentin limanına ait olduğu değerlendirilen taşlar görünür hale geldi. Mendirekler, iskele ve dalgakıranlar da deniz yüzeyinin üzerine çıktı.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da antik kente giderek limanın yer aldığı bölgede incelemede bulundu.
Tarhan, antik kentin limanının Akdeniz'de izleri olan tek liman olduğunu söyleyerek limanı tamamen ortaya çıkarmak gerektiğini vurguladı. Antik limanın gün yüzüne çıkarılabilmesi için destek beklediklerini söyledi.
Etiketler: Kültürel Miras Tarihi Eser
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