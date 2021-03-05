Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin yakınındaki denizde çekilme oldu. Suların çekilmesiyle antik kentin limanına ait olduğu değerlendirilen taşlar görünür hale geldi. Mendirekler, iskele ve dalgakıranlar da deniz yüzeyinin üzerine çıktı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da antik kente giderek limanın yer aldığı bölgede incelemede bulundu.

Tarhan, antik kentin limanının Akdeniz'de izleri olan tek liman olduğunu söyleyerek limanı tamamen ortaya çıkarmak gerektiğini vurguladı. Antik limanın gün yüzüne çıkarılabilmesi için destek beklediklerini söyledi.