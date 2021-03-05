İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ilçede karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Karayaka beldesi, Tepekışla köyü ile Fatih Sultan Mehmet ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.