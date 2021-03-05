Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir belde bir köy ve iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde, bir köy ve iki mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ilçede karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Karayaka beldesi, Tepekışla köyü ile Fatih Sultan Mehmet ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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