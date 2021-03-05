Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Boyalık köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamaya göre, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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