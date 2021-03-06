Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütüne finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen iki kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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