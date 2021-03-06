Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki, devamı kıymetini bilmemize bağlı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." dedi.
Bakan Koca, kısıtlamasız ilk Cumartesi ile ilgili paylaşım yaptı.
Koca paylaşımda, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." ifadelerini kullandı.
Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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