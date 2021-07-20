Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa'da KKTC Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Önemli bir gün yaşadıklarını söyleyen Tatar, KKTC'nin alt ve üstyapısı ile ekonomisinin gelişebilmesi ve geleceğe umutla bakılabilmesi için bütün bu çalışmaların dünya kamuoyunda paylaşılmasının kendilerine güç verdiğini anlattı.

Tatar, açılışlarda emeği geçenlere teşekkür ederek Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun bir bayram gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açılışının yapılmasını kutladıklarını söyledi.

"(Türkiye'den KKTC'ye gelen su) Bu önemli proje, asrın projesine sabah yaptığım konuşmada ben de temas ettim. Bugün bu proje gerçekleşmemiş olsaydı, bu ülkede, bu kuraklıkta susuzluk çekecektik. Bugün hamdolsun artan nüfusa, turiste ve öğrenciye rağmen bu ülkede susuzluk diye bir derdimiz yoktur. Su Anadolu'nun suyu, çeşmelerimizden akmakta. Anadolu suyu, ovalarımızda, tarlalarımızda tarımsal faaliyetlerimizde katkısını katmaktadır."

"Maraş'ın hayat bulması KKTC ekonomisine çok şey katacak"

Hayata geçirilecek ve binasının temeli atılan e-Devlet projesine de değinen Tatar, bu projenin kendi binası ve altyapısıyla KKTC halkı ve ekonomisinin verimliliğini artırdığını, e-Devlet hizmetlerinin etkili bir biçimde hayata dönüştüğünü söyledi.

Tatar, Kapalı Maraş'ın açılım süreciyle çok önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Şu anda bir ileri adım daha atılıyor. O da oradaki bölgenin yüzde 3,5'i 'Taşınmaz Mal Komisyonu' marifetiyle mal-mülk hak sahiplerine iade edilecek. Maraş'ın hayat bulmasının, insanlığa açılmasının KKTC ekonomisine çok şey katacağından hiç şüphem yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine teşekkür eden Tatar, Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarlarının, haklarının ve bunların korunmasında, birlik ve beraberliklerinin daha da pekişmesinin, Kıbrıs Türklerinin bu bölgedeki varlıklarının sürdürmenin de teminatı olacağının altını çizdi.

"KKTC için yeni ve güçlü bir dönem başladı"

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni alanında yapmış olduğunu konuşmalar ile ülkedeki temel atma ve açılış törenlerinin KKTC için yeni ve güçlü bir dönemin başladığını gösterdiğini aktardı.

"Ortak hedefimiz olan güçlü, kalkınmış, dünyada hak ettiği yeri almış bir KKTC için söyledikleriniz ve yapacağımız açılışlar, temelini atacağımız e-Devlet hizmet binası ciddi katkı sağlayacaktır. KKTC'nin sağlık, yol, liman, su, elektrik, iletişim ve alt yapısını ne kadar erken bir sürede çağdaş noktalara taşırsak hedeflerimize ulaşmaya o kadar erken yaklaşacağız."

Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği, liderliğini ve dünyada eşine ender rastlanan bir proje ile Anadolu suyuna kavuştuğunu hatırlatan Saner, geçen Türkiye'den KKTC'ye gelen su hattının deniz kısmında oluşan arızanın da Erdoğan'ın desteğiyle giderildiğini söyledi.

"İnşallah bu yılki sulama mevsimi başlarken ana vatandan gelen su, Güzelyurt Ovası'na bereket katacak, üretim faaliyetlerimizi artıracaktır. Kuru ziraatın yapıldığı Mesarya Ovamız ise günü geldiğinde sulu ziraate geçmiş olacak."