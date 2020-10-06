Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Daha sonra Erdoğan ve Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne videokonferans yolu ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye su taşıyan hattın açılış törenine video konferansla katılıyor. https://t.co/4H1KpqXbgp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2020

"Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.

Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.

KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Kapalı Maraş sahili açılıyor

Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.

Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır.

KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.