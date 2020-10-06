Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

DEAŞ belasının en az zararla atlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın büyük katkısı olmuştur.

Bizzat şahit olduğumuz Ömer Döngeloğlu hocamızı ve koronavirüse kurban verdiğimiz tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum.

Devlet ve millet dayanışmasının sergilendiği sıkıntılı dönemleri diğer ülkelere göre daha kolay atlattık.

"Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik"

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Bu rezerv salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanısıra daha büyük keşiflere olan inancımızı arttırdı.

"Ayasofya'yı dualar, niyazlar, gözyaşları ile yeniden ibadete açtık"

Ayasofya'yı dualar, niyazlar, gözyaşları ile yeniden ibadete açtık. Ayasofya'nın tekrar cami hüviyetine kavuşması milletimizin en büyük hayallerindendi. Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur.

"Ülkemizin dini özgürlükler konusunda hiçbir kompleksi olmadığını gösterdik"

Açılışını yaptığımız Sümela Manastırı ile ülkemizin dini özgürlükler konusunda hiçbir kompleksi olmadığını göstermiş olduk. Türkiye dini hak ve özgürlükler konusunda örnek tavır sergilerken Batı'da tersi atmosfer var.

"Avrupalı siyasetçiler başarısızlıklarını perdelemek için Müslümanlara saldırıyor"

Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır. Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir.

"Macron'un ifadeleri açık bir provokasyon"

Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız Devlet Başkanı olarak 'İslam'ın yapılandırılması'ndan bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Sen kimsin İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun?

"Macron cahili olduğu meselelerde konuşurken dikkat etmeli"

Devlet başkanları insanların kutsalları ile ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarmalıdır. Macron cahili olduğu meselelerde konuşurken dikkat etmeli. Sömürge valisi gibi değil sorumlu devlet adamı gibi davranmalı.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, cahili olduğu meselelerde konuşurken dikkat etmeli. Sömürge valisi gibi değil, sorumlu devlet adamı gibi davranmalı.https://t.co/ooYuJdVWiy pic.twitter.com/UmNUiE0o0h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2020

Avrupalı siyasetçilerin Mardin gibi illerimizden öğreneceği çok şey var.