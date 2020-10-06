İstanbul polisi Kolombiya'dan yola çıkan bir kuru yük gemisi ile uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri geçtiğimiz Çarşamba günü Beylikdüzü'ndeki Ambarlı limanına ve farklı adreslere operasyon düzenledi. Limandaki 6 konteynere yüklü 119 ton gübre çuvalına el konuldu.

Güney Amerika’dan gelen bir gemi içerisinde 119 ton fosfat gübrenin içine serpiştirilmiş kokain ele geçirildi. İstanbul’da ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/5Arbcrdg3h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2020

Gübre içerisindeki kokain ayrıştırılıyor

El konulan gübreler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Laboratuvarda çuvallarda yapılan incelemelerde gübre içerisinde şimdiye kadar 228 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi. Gübre içerisindeki kokainin ayrıştırma işleminin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı diğerlerinin sorgusuna devam ediliyor.

"Doktor" lakaplı İngiliz gözaltına alındı

Şüphelilerden 1'i ise İngiliz. İngiliz olan kişinin şebeke içerisinde "doktor" lakabıyla bilindiği ve gübrelerdeki uyuşturucuları ayrıştırma işiyle uğraştığı belirlendi.

Doktor lakaplı İngilizin ayrıca İngiltere'deki "Happy Monday" isimli bir çeteyle bağlantılı olduğu tespit edildi.